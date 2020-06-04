قطر: ملتزمون بمحاربة "داعش" رغم ظروف كورونا

أحمد يوسف / الخليج 365



أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الخميس، التزام بلاده بمحاربة "داعش" في العراق وسوريا رغم الظروف الاستثنائية لوباء كورونا.



جاء ذلك في اجتماع المجموعة المصغرة من التحالف الدولي لمحاربة داعش عبر تقنية التواصل المرئي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (رسمية).

وتضم المجموعة المصغرة كلا من “فرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر”.



واعتبر آل ثاني خلال حديثه، أن "جرائم داعش ضد المدنيين والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي تتطلب اتخاذ اجراءات لا هوادة فيها".



وأكد على "أهمية تعزيز التعاون عبر جميع خطوط التحالف من أجل ضمان حماية المدنيين، وعدم قدرة داعش وفروعه على استعادة أي جيب إقليمي، أو الاستمرار في تشكيل تهديد للسلام والأمن الدوليين".



وقال الوزير القطري: "إننا مصممون على مواصلة تعاوننا من أجل تحقيق الظروف اللازمة لإنعاش واستقرار العراق وسوريا، وتقديم المساعدة اللازمة للشركاء الشرعيين على الأرض، والتي تعتبر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى في سياق الوباء".



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وأضاف أن دولة قطر "تشارك شركاءها القلق بشأن التهديد الناشئ الذي يشكله المنتسبون لداعش على وجه الخصوص في غربي إفريقيا، ومنطقة الساحل".



وأعرب الوزير القطري، عن اعتقاده بأن "هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق أثناء معالجة الأسباب الجذرية لهذا التهديد في تلك المناطق".



وأردف "لا يمكننا أن ندعِ تمامًا أننا هزمنا داعش دون آليات مساءلة قوية عن الجرائم الإرهابية ومعالجة التحديات التي يفرضها المقاتلون الإرهابيون الأجانب وفقًا للقانون الدولي".



ولفت إلى أن قضية معتقلي "داعش" وأفراد عائلاتهم في شمال شرقي سوريا "مشكلة معلقة ويجب علينا إيجاد حل شامل لها".



وشاركت 29 دولة في الاجتماع الوزاري المصغر الذي ترأسه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو.



يشار إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عقد آخر اجتماع للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمحاربة داعش.

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