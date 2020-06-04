الأمم المتحدة: ‏أكثر من 20 مليون يمني يعانون الجوع المزمن

اليمن / الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، مساء الخميس، إن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تغريدة عبر "تويتر": "هناك ‏20.1 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن ومعرضون جدا لآثار ‎فيروس كورونا على ‎الأمن الغذائي".

وأضاف: "نثمن عاليا دعم شركائنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للحفاظ على سبل عيش ‎اليمنيين؛ مما يسهل حصولهم على الغذاء والرعاية الصحية"، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 419 بينها 95 وفاة و17 متعافيا.

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ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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