إعلان وفاة مسؤول عراقي بفيروس كورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، الخميس، وفاة أحد المسؤولين بها جراء إصابته بفيروس كورونا.

وهذا أول مسؤول في الدولة تُعلن وفاته بالفيروس في العراق.

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، إنها "تنعى بكل أسف وحسرة رحيل معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة فالح عودة، بعد تدهور حالته الصحية جراء اصابته بكورونا".



وأضافت الوزارة أن "الأوساط الرياضية وموظفي وزارة الشباب والرياضة تلقوا نبأ وفاة عودة بمزيد من الألم".



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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 15 وفاة و672 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية؛ ما رفع مجمل الإصابات إلى 8 آلاف و840، منها 271 وفاة و4 آلاف و338 حالة تعاف.



وعادت الحكومة العراقية لفرض حظر التجوال الشامل خلال عطلة عيد الفطر لمدة أسبوع عقب تزايد وتيرة الإصابات بكورونا في الأسابيع الأخيرة، ومن ثم مددت الحظر أسبوعا آخر ينتهي الأحد المقبل.



وتسود المخاوف في العراق من إنهيار النظام الصحي حال تزايد وتيرة الإصابات على طاق واسع باعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في قطاع الصحة.



وفرض العراق حظر التجوال لأول مرة في 17 مارس/آذار الماضي، قبل أن يخفف قيوده في 21 أبريل/نيسان الماضي حيث سمح بتجوال السكان خلال ساعات النهار عدا يومي الجمعة والسبت كان فيهما الحظر شاملاً.

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