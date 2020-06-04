روسيا تدعو إسرائيل إلى العدول عن قرار ضم أراض فلسطينية

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

دعت روسيا إسرائيل، الخميس، إلى العدول عن قرار ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها.

وحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قالت السفارة الروسية لدى إسرائيل إن "خطة الضم تثير قلقا في موسكو".

وحذرت السفارة الإسرائيليين مرارا من القيام بخطط أحادية الجانب تتنافى والقانون الدولي.

وقال السكرتير الأول في السفارة الروسية ميخائيل جرغينيا، حسب القناة، إن "موسكو أوضحت للمسؤولين الإسرائيليين خلال لقاءات واتصالات عقدت بين الطرفين، بأن الضم يجعل من المستحيل أن تكون أراضي الضفة غير منعزلة".

Advertisements

ولفت جرغينيا إلى "أن التواصل الإقليمي هو أحد الشروط لقيام دولة فلسطينية بحدود عام 1967".

وبخصوص "صفقة القرن" أكد الدبلوماسي الروسي، أن "تل أبيب لا تستطيع أن تلغي قرارات أممية حددت الإطار الدولي لعملية السلام".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن الحكومة الإسرائيلية تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/تموز المقبل.

وردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.