تركيا وليبيا في العدد الجديد لمجلة "رؤية تركية"

إسطنبول/ الخليج 365
تناولت مجلة "رؤية تركية"، في عددها الرابع والثلاثين، تركيا وليبيا من خلال تسليط الضوء على ملف الطاقة شرق البحر المتوسط، خصوصا عقب الاتفاق البحري الموقع بين البلدين.
وتصدر مجلة "رؤية تركية" منذ عام 2012، كل 3 أشهر، عن مؤسسة "سيتا للدراسات والأبحاث"، وهي المجلة الأكاديمية الأولى والوحيدة التي تصدر باللغة العربية في تركيا.
وفي بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أعلنت المجلة نشر عددها الرابع والثلاثين بعنوان "تركيا وليبيا: الطاقة والنفوذ شرق المتوسط".
وأوضح البيان أن العدد الجديد يركز على إحدى ساحات التنافس بين القوى الدولية والإقليمية في المنطقة، وهي ساحة شرق البحر المتوسط، ولاسيّما بعد الاتفاق البحري بين تركيا والحكومة الليبية.
ولفت إلى أن الاتفاق الموقع بين تركيا والحكومة الليبية في 27 ديسمبر/ كانون أول الماضي، "غيّر قواعد اللَّعب والتنافس، وقد تبعت ذلك عدةُ تفاعلات دولية".
ونقل البيان عن رئيس تحرير المجلة، رمضان يلدرم، تأكيده على "الأهمية المتزايدة لمنطقة شرق المتوسط".
واعتبر يلدرم أن "دور الاتفاق التركي الليبي في تغيير قواعد اللعب كان دافعا لتخصيص عدد حول هذا الملف الذي يرتبط بعدة قضايا وشئون إقليمية".
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