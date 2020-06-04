السودان.. أعضاء بـ"السيادة" يحيون ذكرى فض اعتصام الخرطوم

الخرطوم / الخليج 365



شارك أعضاء بمجلس السيادة السوداني، الخميس، في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لفض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وحضر المراسم الرسمية التي أقيمت بحدائق القصر الرئاسي بالخرطوم، أعضاء "السيادة" عائشة موسى، وصديق تاور، وحسن شيخ إدريس قاضي، وفق بيان صادر عن المجلس، اطلعت عليه الخليج 365.



وبحسب البيان، دعت موسى، في كلمتها، "لجنة التحقيق في فض الاعتصام (3 يونيو/ حزيران 2019) إلى استعجال النتائج، لتشعر الأمهات والآباء والثوار والشباب وجميع أهل السودان بتحقيق العدالة".



وأضافت موسى: "حتى نبرهن للعالم تطبيق السودان للعدالة والقانون على الجميع، في ظل التغيير الذي شهده بعد ثورة ديسمبر المجيدة".



واعتبرت أن "إحياء أعضاء مجلس السيادة للذكرى السنوية الأولى لشهداء فض الاعتصام، هو أقل ما يقدمونه للشباب والشابات، ولجميع الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل تحقيق شعار العدالة والسلام والحرية والعيش بكرامة في سودان جديد يستوعب جميع أهله".



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ولفتت إلى أن "الحزن الذي يعم السودان لن تنطوي صفحته إلا بعد أن يتم تحقيق العدالة".



وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل/ نيسان من العام ذاته.



وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلا.



وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.



وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.

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