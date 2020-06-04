ليبيا.. "نواب" طرابلس يدعو أعضاءه للالتحاق بعملهم

طرابلس/ الخليج 365

دعا مجلس النواب في طرابلس، الخميس، أعضاءه إلى الالتحاق بعملهم، بعد تحرير العاصمة الليبية بالكامل من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وقال رئيس المجلس، حمودة سيالة، في بيان: "احتفاء بهذا النصر المؤزر على مشروع الاستبداد، فإننا ندعو كل النواب إلى الالتحاق بالمجلس المنعقد في عاصمتهم المنتصرة (طرابلس)".

وأضاف سيالة، في البيان الذي تلاه باسم المجلس: "أدعو النواب إلى ممارسة مهامهم، وتحمل مسؤولياتهم التي انتخبوا من أجلها، والعمل على ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة".

وتقدم سيالة باسم المجلس بـ"التحية والتهنئة لحكومة الوفاق الوطني، وعلى رأسها القائد الأعلى للجيش الليبي، الرئيس فائز السراج وكل القيادات العسكرية والأمنية في الدولة".

ودعا قيادة ليبيا إلى "سرعة وضع الترتيبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة النازحين إلى ديارهم وممتلكاتهم".

Advertisements

كما هنأ السيالة "أبطال الجيش الليبي والقوات المساندة له، والذين سطروا ملاحم النصر ودحروا العدوان الآثم".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي استكمال تحرير طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

واحتلت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأت الخميس محاصرة مدينة ترهونة، جنوب طرابلس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.