بينها مروحية.. الجيش الليبي يسيطر على معدات وأسلحة ثقيلة

ليبيا / الخليج 365

سيطر الجيش الليبي، الخميس، على كميات كبيرة من الأسلحة تركتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر وراءها، أثناء فرارها من مواقع جنوب طرابلس، بحسب مصادر متطابقة.

ووفق المصادر ذاتها، شملت تلك الأسلحة مروحية وعددا من المدرعات والمركبات العسكرية رباعية الدفع، وصواريخ مضادة للطائرات، وقذائف دبابات وهاون، وأسلحة رشاشة ثقيلة.

وقال الجيش، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر تويتر، إن "قواتنا البطلة سيطرت على كميات من الأسلحة والذخائر تركتها مليشيا حفتر الإرهابية قبل أن تلوذ بالفرار".



وأشار إلى أن من بين تلك الأسلحة صواريخ مضادة للطائرات.



من جانبه، قال المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" عبد المالك المدني، عبر حسابه على تويتر، إن مليشيا حفتر أحرقت مخزنا ضخما للمدرعات والآليات العسكرية قبل هروبها، لعدم قدرتها على سحبها.



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ونشر المدني، صورة تظهر عددا من المدرعات والعربات العسكرية التي طالتها النيران.



كما أفاد في تغريدة أخرى، بسيطرة قوات الجيش على مروحية عسكرية تابعة لمليشيا حفتر، ونشر صورة لها.

في السياق ذاته، بثت قناة "فبراير" المحلية، مشاهد تظهر مركبات رباعية الدفع محملة بأنواع مختلفة من الذخائر والأسلحة بينها رشاشات ثقيلة، وصواريخ دبابات وقذائف هاون سيطرت عليها قوات الجيش من مليشيا حفتر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي استكمال تحرير طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



واحتلت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.



ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأت الخميس محاصرة مدينة ترهونة، جنوب طرابلس.

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