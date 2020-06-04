صالح الجهني رئيساً لمركز الوثائق والمحفوظات بمجمع الصحي بينبع

أصدر المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع قراراً بتكليف اﻷستاذ صالح بن سعد بن هديبان الجهني رئيسا لمركز الوثائق والمحفوظات بالمجمع الصحي بمحافظة ينبع . يذكر أن “الجهني” حاصل على عدة دورات وبرامج تدريبية وتطويرية, و تقلد بعض من المناصب الإدارية, ويعد من الكفاءات الإدارية المتميزة المتسلحة بالعلم والعمل الدؤوب.. تهانينا

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