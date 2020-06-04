الصحة تؤكد على ضرورة إرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل

دعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وقد أعلنت الصحة اليوم الخميس أنه تم تسجيل (1975) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (93157) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (23581) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1381) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (806) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (68965) حالة.

وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (1975) حالة، 52٪ من الحالات تعود لسعوديين و48٪ لغير سعوديين، و68٪ من الحالات للإناث، و32٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 6٪، والأطفال 11٪، والبالغون 83٪.

كما بلغ عدد الوفيات (611) حالات، بإضافة (32) حالة وفاة جديدة.