شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة إقبال الصباح: لا يجب الرد على دعاة الفتنة بين مصر والكويت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الشيخة إقبال الصباح، من الأسرة الحاكمة في الكويت، الاعتذار إلى الشعب المصري وإدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين في الكويت.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها تعتذر إلى المصريين عما حدث من مهاترات في الفترة الأخيرة قائلة : «المصريين هما اللي علمونا وعلمونا كل شيء في الدنيا».
وأشارت الشيخة إقبال الصباح إلى أنه لا يجب الرد على دعاة الفتنة بين مصر والكويت، متابعة أنها من جيل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتربت على صوت أم كثلوم، وأغنية «مصر التي في خاطري» عالقة في ذهني.
وكان دافع الشيخ أبو مشعل فهد الصباح، أحد شيوخ الأسرة الحاكمة بدولة الكويت الشقيقة، عن المصريين العاملين فى الكويت الذين هاجمهم بعض المواطنين الكويتيين عبر منصات التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، وطالبوا حكومة الكويت بطردهم، حيث أكد الشيخ أبو مشعل، أن المصريين أبناء حكام الكويت ومن يهاجمهم سفاء لا يمثلون حكومة الكويت وأمرائها.
قال الشيخ أبو مشعل فهد الصباح، فى مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعى، "يعنى 120 مليون مصرى بيسب.. لا مجموعة سفهاء من الطرفين يتراشقون إعلاميًا.. الوضع خطير.. إخواننا المصريين ما جم ببراشوت المفروض إنكم تلعون الكويتيين اللى جابوهم برشاوى.. يعنى أنت تبى تشتغل نفسك لا سعر.. المفروض أعدم تجار الإقامة الكويتيين لازم يعدمون ويحاكمون.. المصريين ما لهم ذنب يا ناس المصريين ما لهم ذنب وما جم ببراشوت جم بـ"فيز" من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة العمل.. 3 وزارات أبطالها الكويتيين الخونة تجار المخدرات والمصريين بريئين".
وأضاف "أنتوا تبون تفصلونهم وما فى رواتب وتاخدون رشاوى عليهم وتعذبون المصريين.. يا عيب الشوم عليكم .. لا هذا ضيوف عندنا يخربيتكم ضيوف دول المصريين عندنا.. أنا لا أخاف فى الله لومة لائم.. الخونة الكويتيين تجار الإقامات هؤلاء هم الخساس اللى جابوا مليون مصرى خدوا لا يقل عن 16 مليار دينار كويتى كلها فى جيبوهم شروا فيها عمارات، لكن الحكومة الكويتية يجب جرهم والحجر على عماراتهم والحجر على بيوتهم وترجع جميع حقوق المصريين".
وتابع "أنا من الأسرة الحاكمة الكويتية ولا يهمكم من يسبون لا يهموكم إخواننا المصريين أنتم ضيوف عندنا وعيالنا.. أنا من الأسرة الحاكمة، لكن الخونة اللى قاعدين يسبون.. سبوا الكويتيين الخونة تجار الإقامات.. سبوا الخونة ما تسبوا المصريين، المصريين مظلومين وضيوف عندنا.. تاكلون حلالهم تاكلون رشاوى وتاكلون عليهم كل إقامة بفلوس يا خونة وترجعونها على المصريين.. المصريين الآن مسجونين احتمال مسجونين قطعتم معاشاتهم ولا أكل ولا شرب .. وشو عندهم عوايل فى مصر يرسلونهم أكل.. العائلات المصرية جاعوا.. تروحوا تقطعوا معاشاتهم ليش.. والله لنعطيم معاشات وناخد الكويتيين الخونة تجار الإقامات ونبيع جميع عمارات وندخلها فى وزارة المالية".
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