شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: القبض على صقر إسرائيلي يحمل جهاز استكشاف خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صورة لأفراد شرطة سودانية مصاحبة لخبر القبض على صقر، قيل أنه (يحمل في قدمه ختم إسرائيل، وعلى ظهره جهاز استكشاف خطير)، موجة من التعليقات في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وفقا لموقع السودانى.





وأوضح الموقع السودانى أن الخبر أوحى إلى خطورة الصقر ونشوة الانتصار بإلقاء القبض عليه، التي قابلها رواد مواقع التواصل بتهكم موضحين، أن هذه الأجهزة خاصة بجامعات ومراكز أبحاث للبرية، الغرض منها دراسة أنماط هجرة الطيور، وتحديد أماكن تواجدها، ودراسة أعدادها.





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وتتكرر حوادث القبض على صقور في مسار هجرتها عابرة للسودان، حاملة لأجهزة استكشافية.

و قبلها ألقت السلطات بمحلية كرينك بولاية غرب دارفور القبض على صقر يحمل على جناحيه أجهزة إسرائيلية صغيرة الحجم تعمل بالطاقة الشمسية، مكتوب عليه بالعبرية «الهيئة الإسرائيلية للطبيعة» الجامعة العربية جورسليم.