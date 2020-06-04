- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: القبض على صقر إسرائيلي يحمل جهاز استكشاف خطير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صورة لأفراد شرطة سودانية مصاحبة لخبر القبض على صقر، قيل أنه (يحمل في قدمه ختم إسرائيل، وعلى ظهره جهاز استكشاف خطير)، موجة من التعليقات في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وفقا لموقع السودانى.
وأوضح الموقع السودانى أن الخبر أوحى إلى خطورة الصقر ونشوة الانتصار بإلقاء القبض عليه، التي قابلها رواد مواقع التواصل بتهكم موضحين، أن هذه الأجهزة خاصة بجامعات ومراكز أبحاث للبرية، الغرض منها دراسة أنماط هجرة الطيور، وتحديد أماكن تواجدها، ودراسة أعدادها.
وتتكرر حوادث القبض على صقور في مسار هجرتها عابرة للسودان، حاملة لأجهزة استكشافية.
و قبلها ألقت السلطات بمحلية كرينك بولاية غرب دارفور القبض على صقر يحمل على جناحيه أجهزة إسرائيلية صغيرة الحجم تعمل بالطاقة الشمسية، مكتوب عليه بالعبرية «الهيئة الإسرائيلية للطبيعة» الجامعة العربية جورسليم.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة سودانية: القبض على صقر إسرائيلي يحمل جهاز استكشاف خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.