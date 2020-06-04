شكرا لقرائتكم خبر عن الفلك الدولى: فرصة لرؤيته أقمار ستارلينك الصناعية على هيئة قطار فى سماء الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز الفلك الدولى، عن أمكانية رؤية الأقمار الصناعية الـ 60 لشركة SpaceX التى أطلقته ضمن برنامج ستارلينك للإنترنت الفضائى حول الأرض، فوق سماء الخليج على هيئة قطار.

وكتب مركز الفلك الدولى، عبر حسابه بموقع تويتر:" أطلق 60 قمرا من أقمار ستارلينك صباح اليوم، هناك فرصة لرؤيتهم فوق سماء الخليج كقطار من الأقمار مساء هذا اليوم، ستمر الأقمار الساعة 20:31 توقيت الإمارات (19:31 توقيت السعودية)".



وأوضح:"ستمر هذه الأقمار الصناعية مساء اليوم الساعة 16:31 توقيت جرينتش كما يلي: الإمارات وجنوب السعودية: منخفضين جهة الشمال، من الغرب إلى الشرق، قطر والبحرين: جهة الشمال، من الغرب إلى الشرق، الرياض: فوق الرأس من الغرب إلى الشرق، الكويت وشمال السعودية: جهة الجنوب، من الغرب إلى الشرق".

وأضاف:" قد تكون الأقمار خافته في هذا المرور لكن سيكون هناك ظهور لامع في الأيام القادمة، الخارطة تبين مسار اليوم".

وأوضحت :" تجدر الإشارة إلى أن هناك قمر واحد فقط منهم ركبت له مظلات شمسية لتخفيف أثر إضاءته على الأرصاد الفلكية، وذلك بعد فشل تجربة الطلاء الأسود على أحد الأقمار السابقة".

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يشار إلى أن أطلقت شركة SpaceX ضمن برنامج Starlink للإنترنت الفضائى 60 قمرا صناعيا إضافيا إلى مدار الأرض، حيث حصلت الشركة على إذن من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لكوكبة من 12000 قمر صناعى، والتى يؤمل أن ترسل الإنترنت إلى جميع سكان الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يجعل هذا الإطلاق المجموع الحالى لأقمار Starlink فى المدار 482، وتقول الشركة إنها ستكون قادرة على تقديم خدمة متوسطة عندما تصل إلى 800.

لكن تلقى المشروع انتقادات كثيرة من علماء الفلك لتلويث المنظر الطبيعى لسماء الليل، لأن الأقمار الصناعية تعكس الضوء بشكل كبير، ونتيجة لذلك، تضمن إطلاق SpaceX هذه المرة قمر صناعى تجريبي مزود بواقي شمسي مدمج ليكون أقل إضاءة.