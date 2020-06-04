شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر برلمانى تونسى: الغنوشى عرض على عبير موسى رئاسة الحكومة مقابل السكوت عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر برلمانى تونسى ، أن راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسى، عرض على عبير موسي ، رئيسة الحزب الدستورى الحر المعارض، رئاسة الحكومة مقابل السكوت عنه، وأوضح المصدر التونسى فى تصريحت لـ"الخليج 365 ، أن حزب النهضة لا يمانع فى عقد صفقات فى كل القضايا مقابل إسكات الأصوات المعارضة والتى تتعالى ضد سياساته المشبوهة فى المنطقة .

وشدد على أن الحزب الدستوري الحر ضدّ المشروع الاخواني في شمال إفريقيا متابعا: بعد فشلهم في تخريب ليبيا ومصر، يريدون تخريب تونس.

وهاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، خلال جلسة مسائلته بشأن التدخلات غير المشروعة فى ليبيا اليوم الخميس.

وقالت النائبة التونسية للغنوشي خلال جلسة ساخنة : "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا، النهضة أكبر خطر على تونس"، موجهة هجومها للغنوشي قائلة: "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس، وأعاد سياسات الاغتيالات"، متابعة، "أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة".

ووجهت “ موسى" سؤالا للغنوشى أمام أعضاء البرلمان التونسي قائلة: " كيف دخلت لتونس ولم تمثل أمام المحكمة رغم الأحكام الصادرة بحقك؟".

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وخلال الجلسة، قام رئيس البرلمان التونسي بفصل الصوت عن عبير موسى، متهما إياها بتوجيه عبارات غير لائقة، بعد أن وجهت لها اتهامات بأنه قام بزيارة تركيا وقطر دون إخطار الشعب التونسي.

واتهم النواب راشد الغنوشى بالتدخل في شئون الدول الخارجية وبخيانة الشعب التونسى والشعب الليبى والشعب العربى بالكامل كما أكدوا أنهم لن يسمحوا له بتلويث السمعة التونسية.