شكرا لقرائتكم خبر عن فضائية كويتية تعلن وقف البث بعد إصابة الإعلامي فهد السلامة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الإعلامى الكويتي، فهد السلامة، بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" وذلك بعدما أعلن إصابة زوجته بالفيروس التاجى ونقلها للعناية المركزة لتلقى العلاج.

وأعلنت فضائية "سكوب" الكويتية عبر حسابها الرسمى على تويتر إصابة المذيع فهد السلامة بفيروس كورونا المستج، حيث نقلت عن المذيع قوله: " قدر الله و ماشاء فعل لله الحمد من قبل و من بعد .تم تأكيد اصابتى بفيروس كورونا، لذا ارجوا فضلا من جميع من خالطتهم خلال الأيام الماضية التواصل معى لعمل المسحة للاطمئنان وخوفاً على صحتكم وصحة اهاليكم وان لا اتحمل ذنب كبير باتجاهكم .. وشكراً".

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وفي وقت سابق، قالت القناة عبر تويتر أيضا : "قناة سكوب تعلن وقف البث بعد الاشتباه بإصابة الاعلامي فهد السلامة بفيروس كورونا دعواتكم له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل".

وكان الإعلامي الكويتي فهد السلامة أعلن في وقت سابق عبر "تويتر"، إصابة زوجته بفيروس "كورونا" المستجد، ونقلها إلى المستشفى داخل العناية المركزة، قائلا :"أحبتي في الله أطلب منك الدعاء أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقرة وثبت فيها كورونا المستجد. اللهم يا شافي يا قادر على كل شيء يا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يا من تقول للشي كون فيكون فأنت وحدك سبحانك القادر على شفاء مرضانا أرجو منكم الدعاء ربنا هو الشافي المعافي تحياتي لكم".

وارتفعت حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت إلى 29921 حالة بعدما سجلت 562 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى 236 حالة وفاة.