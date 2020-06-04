شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول طبى تونسى يكشف سر انتصار بلاده على جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، الدكتور سمير عبد المؤمن، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي فيسبوك، سر انتصار تونس في السيطرة على فيروس كورونا، وأوضح عبد المؤمن في نفس التدوينة أن إجراءات التوقي من الجائحة العالمية انطلقت منذ 25 يناير 2020 اي 10 أيام بعد اكتشاف أول حالة اصابة بكورونا وعقد أول اجتماع بوزارة الصحة حول فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه على خلفية ذلك تم وضع كل المراكز الحدودية في تونس تحت المراقبة الصحية انطلاقا من من 31 يناير 2020 كما كان تم اجراء أول تحليل عينة لتقصي فيروس كورونا في تونس وكانت لسائح صيني بأحد الفنادق بضاحية قمرت يوم 10 فبراير 2020 ليلا. كما تمّ يوم 11 فبراير 2020 استقبال اول وفد تونسي تم اجلاؤه من ووهان الصينية.

واعتبر عضو اللجنة الوطنية لمقاومة فيروس كورونا ان الاستباق بنحو شهر باقي الدول في ما يخص الاجراءات الوقائية هي خطوة مهمة و''مفتاح نجاح'' تونس في مقاومة هذه الجائحة.