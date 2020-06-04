شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمنح أوسمة لضحايا فيروس كورونا من القطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، باسم الرئيس عبد المجيد تبون، وسام "عشير" من مصاف الاستحقاق الوطني، لثلاث ضحايا بوباء "كورونا" من القطاع الطبي وهم الأستاذ سي أحمد مهدي والدكتورة بوديسة وفاء وسائق سيارة الإسعاف طالحي جمال، بالإضافة إلى الراحلة عائشة باركي رئيسة جمعية "اقرأ". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن تسليم الأوسمة تم خلال حفل تكريم بقصر الشعب، بحضور المستشارين لدى رئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم وعيسى بلخضر وعدد من أعضاء الحكومة، وعائلات الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني.

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