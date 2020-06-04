وزارة الدفاع الجزائرية: قوات الأمن والجيش تدمر 9 مخابئ للجماعات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن قوات الأمن والجيش دمرت 9 مخابئ للجماعات الإرهابية في عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة في ولاية بومرداس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 673، والإصابات إلى 9733 في عموم البلاد، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وأفاد رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا جمال فورار بتسجيل 151 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 6218.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الإصابات مع استقرار في عدد الوفيات مقارنة بالأيام القليلة الماضية.
وكانت السلطات الصحية سجلت 6 وفيات و113 إصابة جديدة بكورونا أمس الثلاثاء، مقابل 8 وفيات و119 إصابة جديدة في اليوم الذي سبقه.
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