شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بشأن موضوع «خطبة الجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه دكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتخصيص خطبة الجمعة يوم غد للحديث عن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا. وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “وجهت اخواني خطباء الجوامع بمناطق المملكة بتخصيص خطبة يوم غد الجمعة للحديث عن “الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، تفعيلاً لدور المنبر في تعزيز الأمن الصحي لأفراد المجتمع،وللتنويه بجهود ولاة أمرنا -حفظهم الله-وحرصهم على صحة وسلامة المواطن والمقيم”.

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