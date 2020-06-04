شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إصابات كورونا بين المواطنين اليوم أعلى من الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين، أعلى من الوافدين، كذلك الإصابات بين الإناث أكثر من ضعف عدد الذكور.

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وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل تسجيل 1975 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) كوفيد-19، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 93157 حالة، منها 23581 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن الحالات المسجلة، وعددها 1975 حالة، 52% منها تعود لمواطنين و48% بين الوافدين، و68% للإناث، و32% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 6%، والأطفال 11%، والبالغين 83%.

وناشدت وزارة الصحة الجميع بالحرص على غسل اليدين بالماء والصابون ولبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم عند الخروج من المنزل، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.