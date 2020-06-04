أردوغان: تركيا ستزيد دعمها لحكومة السراج في ليبيا

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس أن أنقرة ستزيد دعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وأنه لا حل للصراع هناك إلا بحل سياسي برعاية الأمم المتحدة.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع السراج في أنقرة إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر وداعميه هم أكبر عقبة أمام السلام. ويهاجم الجيش الوطني الليبي، الذي يتلقى دعما من الإمارات وروسيا ومصر، طرابلس منذ أبريل نيسان 2019 لكن دُفع للتراجع في الشهور القليلة الماضية.
ومن ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا وليبيا ستعززان من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.
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