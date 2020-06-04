«الثقافة والعلوم» تعيد طباعة 50 كتاباً عن الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي اجتماعاً عن بعد، برئاسة بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صلاح القاسم المدير الإداري، والدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، وجمال الخياط المدير المالي، وعائشة سلطان رئيسة اللجنة الثقافية، والدكتور حماد بن حماد رئيس لجنة المسابقات والجوائز، وصالحة عبيد رئيسة لجنة الشباب، ومريم بن ثاني رئيسة لجنة الطباعة والنشر.

وفي بداية الاجتماع ثمن أعضاء مجلس الإدارة أنشطة الفترة السابقة، ومنها مناقشات الكتب، والمجلس الرمضاني العلمي، وأقروا باقة من البرامج والأنشطة الثقافية والفكرية والعلمية التي سيتم تنفيذها عن بعد، وتتضمن ندوات ثقافية وفكرية، وعروضاً سينمائية ومسرحية، ومعارض تشكيلية. إلى جانب عقد ندوة حول تحديات النشر في ظل كورونا تنظمها لجنة المكتبة والنشر. وقرروا استمرار برنامج الدورات العلمية التي قدمها نادي الإمارات العلمي عبر ورش متنوعة في مجالات (الروبوت والطباعة الثلاثية والكهرباء والإلكترونيات...)، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية علمية متخصصة.

وأقر مجلس الإدارة بمناسبة احتفالات الدولة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها اختيار أفضل 50 كتاباً صدرت عن الإمارات في مختلف المجالات لإعادة طباعتها، وتشكيل لجنة من الباحثين لإعداد دراسة توثيقية عن الخمسين عاماً الماضية. وقرر المجلس، بناء على اقتراح رئيس تحرير مجلة «حروف عربية» إصدار المجلة في الوقت الحالي إلكترونياً للحفاظ على استمراريتها، على أن تتم طباعة الأعداد التي ستصدر إلكترونياً بعد انتهاء جائحة «كوفيد19» والعودة إلى إصدار النسخة الورقية منها. كما وافق المجلس على إقامة الندوة السنوية للمجلة عن بعد.