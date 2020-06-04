© REUTERS / HANDOUT
وأضاف غرغينيا بأن "موسكو أوضحت للمسؤولين الإسرائيليين خلال لقاءات واتصالات عقدت بين الطرفين، أن الضم يجعل من المستحيل أن تكون أراضي الضفة غير منعزلة "لافتا إلى أن "التواصل الإقليمي هو أحد الشروط لقيام دولة فلسطينية بحدود عام 1967".
وفي تعليقه على الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، أكد الدبلوماسي الروسي، أنها "لا تستطيع أن تلغي قرارات أممية حددت الإطار الدولي لعملية السلام".
ووصف الدبلوماسي الروسي العلاقات الإسرائيلية الروسية بأنها "ممتازة" وأن "الحوار بين البلدين يجري على أعلى المستويات وفي مختلف المجالات" مشددا على "أهمية التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا في الجبهة السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي لدى تل أبيب: خطة الضم تثير قلقا في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.