السفير الروسي لدى تل أبيب: خطة الضم تثير قلقا في موسكو

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القدس - سبوتنيك. قال السكرتير الأول في السفارة الروسية لدى إسرائيل، ميخائيل غرغينيا، لقناة "مكان" الإسرائيلية إن "خطة الضم تثير قلقا في موسكو، وإنها حذرت الشركاء الإسرائيليين مرارا من القيام بخطط أحادية الجانب تتنافى والقانون الدولي".

وأضاف غرغينيا بأن "موسكو أوضحت للمسؤولين الإسرائيليين خلال لقاءات واتصالات عقدت بين الطرفين، أن الضم يجعل من المستحيل أن تكون أراضي الضفة غير منعزلة "لافتا إلى أن "التواصل الإقليمي هو أحد الشروط لقيام دولة فلسطينية بحدود عام 1967".

وفي تعليقه على الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، أكد الدبلوماسي الروسي، أنها "لا تستطيع أن تلغي قرارات أممية حددت الإطار الدولي لعملية السلام".

ووصف الدبلوماسي الروسي العلاقات الإسرائيلية الروسية بأنها "ممتازة" وأن "الحوار بين البلدين يجري على أعلى المستويات وفي مختلف المجالات" مشددا على "أهمية التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا في الجبهة السورية".