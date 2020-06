مصر والأردن تحذران من ضم أجزاء من الضفة الغربية

أعلن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن شقا كبيرا من الاتصال تم تخصيصه لبحث آخر مُستجدات القضية الفلسطينية، وذلك في إطار علاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين الشقيقتين مصر والأردن، وما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية مشتركة لدى حكومتيّ وشعبيّ البلدين.

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs