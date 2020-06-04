القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن "الميليشيا الحوثية تركت آلاف المصابين والمشتبه في إصابتهم، بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، في صراع مع الموت بفيروس كورونا، واضطرتهم إلى تجنب الذهاب حتى للمستشفيات الخاصة والبقاء في منازلهم خشية تصفيتهم بما بات يعرف بـ (حقن الرحمة) الحوثية".
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وأشار إلى "تخصيص الحوثيين فندق موفمبيك كمحجر صحي لقياداتهم وعناصرهم المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) وجهزته بأجهزة التنفس وكوادر صحية وتجهيزات طبية".
ودعا الوزير الإرياني، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية إلى "إدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والضغط عليهم لاعتماد مبدأ الشفافية بشأن تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة عدن: "أنصار الله" ترتكب جرائم إبادة بحق مصابي "كورونا" والوفيات بالمئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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