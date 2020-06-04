"غرفة 105"... فيديو أثار جدلا واسعا واتهامات لـ"الجزيرة" بفبركة أخبار عن مصر

وقالت الوكالة إن مستخدمين لمواقع التواصل تداولوا مقطعا مصورا مدّعين أنه يُظهر عاملين في قناة "الجزيرة" وهم يلفّقون أخبارا كاذبة عن مصر".

وأوضحت الوكالة أن "هذا الادّعاء غير صحيح والفيديو المتداول يُظهر في الحقيقة ممثّلين مصريين في تصوير فيلم عن الأطباء والممرضين أثناء أزمة كورونا المستجد".

يظهر في هذا المقطع الممتدّ على مدى 15 ثانية، رجل يحمل كاميرا ويصوّر مشهداً تمثيلياً في ما يبدو أنها مستشفى، وبعد تلقي إشارة البدء يقترب المصور مع عدسته من امرأة بزي طبي تمثل أنها مذعورة وهي تجثو قرب شخص آخر لا يتحرك.

وجاء في التعليقات المرافقة لهذا المقطع على موقع "فيسبوك " "هكذا تقوم قناة الجزيرة بفبركة الأخبار الكاذبة عن مصر".

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بحسب فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس، فقد أرشدت العلامة المائية الموجودة في المقطع إلى حساب المخرج مهند الدسوقي على تطبيق "تيك توك" حيث نشر المقطع مرفقاً بتعليق يشير إلى أن المشاهد تعود لتصوير فيلم قصير بعنوان "غرفة 105" عُرض قبل أسابيع، نافياً ما تردّد حول المقطع من أخبار كاذبة.

وأوضح مهند الدسوقي أن انتشار هذه الشائعة عنه أدى إلى إلحاق أذى بفريق الفيلم، مشيرا إلى أن "الفيلم أنجز قبل شهرين، وهو مهدى للجيش الأبيض، أي العاملين في القطاع الصحّي في مصر في ظل أزمة كورونا، ولا علاقة له بقناة الجزيرة لا من قريب ولا من بعيد".

وأَضاف "للأسف تداول البعض هذا المقطع على أنه مصور في الخارج لضرب مصر، وتداوله آخرون على أنه مصور فعلاً في مستشفى مصري لإثارة البلبلة والشائعات حول القطاع الصحي المصري".

يشار إلى أن الفيلم موجود على موقع يوتيوب منذ منتصف نيسان/ أبريل، ويمكن اعتبارا من الدقيقة الثامنة وحتى الثانية والثلاثين رؤية المشاهد نفسها التي قال ناشرو الخبر الكاذب إنها تُظهر عاملين في قناة "الجزيرة" القطرية يلفّقون أخبارا عن مصر.