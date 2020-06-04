إمارة دبي تخطط لاستقبال السياح قريبا

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الخميس، بأن المرحلة الثانية لإعادة فتح السوق ستبدأ قريبا، وتتمثل في استقبال السياح الذين سيزورون عائلاتهم، أو لديهم اجتماعات على أن تبدأ السياحة الترفيهية من بعض الدول.

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وأكد المري إنه تم البدء بالفتح التدريجي للمنشآت الفندقية وبيوت العطلات بناء على ضوابط صارمة، منوها إلى استعداد دبي لاستقبال الزوار مجددا وكذلك المبادرات الترويجية التي تضمن بقاء دبي كوجهة سياحية مفضلة لدى الجميع.

وأوضح أن إمارة دبي مدينة استثنائية كونها تطبق أعلى معايير السلامة في كل مراحل السفر وفقا لأعلى المعايير العالمية، وسيكون هناك تدرج في فتح الأسواق حسب استعداد كل دولة من دول العالم، لافتا إلى أن استقبال السياح مجددا سيأخذ في عين الاعتبار كل التغييرات، وبأن "العديد من دول العالم أعلنت عن فتح أسواقها أو تاريخ إعادة الفتح ونحن على اتصال معها، وسنبدأ مع هذه الدول عندما نكون جاهزين".

وأوضح المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي، أنه "من المهم إعادة الثقة بالقطاع السياحي، وهناك مؤشرات إيجابية جدا، فالإمارة ضمن أكثر 5 وجهات تفضيلا للسياح الذين يرغبون بزيارتها خلال الأشهر المقبلة".