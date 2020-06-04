مساجد ليبيا تعاود استقبال المصلين الثلاثاء

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت هيئة الأوقاف التابعة للحكومة الليبية، الخميس، إعادة فتح المساجد اعتبارا من الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها بسبب كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وقال البيان إن إجراءات فتح المساجد بدأت بعد منح اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا والمجلس الرئاسي الإذن بذلك.

وأضاف: "أول أيام الصلاة في المساجد ستكون الثلاثاء المقبل، ضمن الآليات والإجراءات المنظمة لذلك".

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وباركت الهيئة لعموم الشعب الليبي، "تطهير مدينة طرابلس، وهنأت النازحين بالعودة إلى بيوتهم آمنين"، حسب البيان.

كان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق الخميس، استكماله تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



وفي 16 مارس/آذار الماضي أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا، إيقاف إقامة صلوات الجمعة والجماعة في المساجد كاجراء احترازي لمواجهة كورونا.

وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا في ليبيا 196، بينهم 5 وفيات، و52 حالة تعافٍ.



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