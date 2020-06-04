ليبيا.. احتفالات شعبية بتحرير طرابلس

طرابلس / الخليج 365

احتشد مئات من سكان العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، في "ميدان الشهداء" بالمدينة، احتفالا بتحريرها بالكامل من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وتجمع السكان، رجالا ونساء وأطفالا، رافعين الأعلام الليبية، ورايات النصر.

كما رددوا شعارات من قبيل "دم الشهداء لا يذهب هباء"، و"يا حفتر يا جبان.. الأحرار في الميدان".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي استكمال تحرير طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



واحتلت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.



ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأت الخميس محاصرة مدينة ترهونة، جنوب طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.