الجيش الليبي يلقي القبض على عناصر بمليشيا تابعة لحفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الخميس، القبض على عناصر بميليشيات تابعة للانقلابي خليفة حفتر، بينها قائد بارز بمليشيا "الكانيات"، أثناء تقدم القوات باتجاه المدخل الغربي لمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وفي بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة الليبية لصد عدوان ميليشيا حفتر على طرابلس، قال الجيش الليبي إنه "ألقى القبض على "رياض الكبيّر، خلال محاولته الهروب مختبئاً بين عدد من النساء".



وأضاف أن "عملية القبض على الكبير تمت خلال تقدم قواتنا إلى (منطقة) فم ملغة، داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة"، على بعد 90 كم جنوب شرق طرابلس.



و"الكبير" هو آمر (قائد) لـ"السرية 07‎" بميليشيا "الكانيات" التابعة لحفتر.

وفي بيان منفصل، قال الجيش الليبي إن قواته ألقت القبض على "عدد من عناصر (دون تحديد العدد) عصابة اللواء التاسع التابعة لميليشيات حفتر الإرهابية"، دون تفاصيل أكثر.

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و"اللواء التاسع" كان يعتبر أحد أبرز المساندين عسكرياً لحفتر، وكذلك أخطر قوة مسلحة كان الانقلابي يهدد بها العاصمة الليبية ويحاول من خلالها السيطرة عليها.



وتشكّل اللواء التاسع عام 2019، وهو عبارة عن دمج للواء السابع ترهونة، أو ما يعرف بـ"الكانيات"، مع اللواء 22 ترهونة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي استكمال تحرير طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

واحتلت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأت الخميس محاصرة مدينة ترهونة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.