قطر تدعم التحالف العالمي للقاحات بـ 20 مليون دولار

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أعلن أمير قطر تميم بن حمد، عن تعهد جديد بقيمة 20 مليون دولار دعما للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي".

جاء ذلك خلال كلمة له خلال مؤتمر "القمة العالمية للقاحات 2020"، المنعقد في لندن عبر تقنية الاتصال المرئي، الخميس، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وأكد بن حمد، أنه "لا بديل عن التعاون الدولي لتبادل الخبرات للقضاء على فيروس كورونا".

وأضاف أنه "انطلاقا من التضامن الإنساني قمنا بتقديم المساعدات الطبية إلى أكثر من 20 دولة حول العالم، إضافة إلى تقديم مساهمة مالية بلغت 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية التي تعمل في تطوير اللقاحات".

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كما دعا الأمير القطري المجتمع الدولي إلى التعاون المشترك "لضمان العدالة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لكافة الدول".

وفي السياق ذاته، قال الأمير تميم: "تمثل جائحة كوفيد-19 تحديا غير مسبوق وتهديدا للإنسانية جمعاء على الأصعدة كافة".

وأضاف: "بينت هذه الأزمة أنه لا بديل عن التعاون الدولي وتبادل الخبرات؛ الأمر الذي يفرض مضاعفة الجهود المشتركة للقضاء على كورونا باللقاح والعلاجات الفعالة، والاستعداد لمواجهة الأوبئة المستجدة على المدى البعيد".

يشار أن القمة العالمية للقاحات تعقد هذا العام بشكل افتراضي برئاسة بريطانيا، وتهدف إلى جمع قرابة 9 مليارات دولار لتصنيع لقاحات للأمراض المعدية خلال السنوات 5 القادمة.

والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" يمثل شراكة صحية عالمية بين القطاعين العام والخاص، ملتزمة بزيادة فرص التحصين في البلدان الفقيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.