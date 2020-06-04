شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يوجه 10 نصائح لتسوق آمن عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني مجموعة من النصائح المهمة لتسوق إلكتروني آمن عبر الإنرنت.

وقال المركز، في بيان عبر “تويتر”، “يمكن أن نحمي أنفسنا عند التسوّق أونلاين من خلال عدد من الإجراءات كما يلي:

– ابحث عن سمعة المتجر واقرأ تعليقات العملاء عنه قبل الشراء.

– اكتب عنوان المتجر في المتصفح بنفسك وتأكد من أنه ليس موقعها مزيفا.

– تأكد من أن عنوان المتجر على المتصفح يظهر بصورة https// وليس http://.

– استخدم كلمة مرور قوية.

– أدخل الحد الأدنى من معلوماتك الشخصية التي يحتاجها المتجر.

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– اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بالمتجر.

– لا تفعل الصلاحيات التي قد لا تحتاجها.

– فعل نظام تصفية رسائل البريد الإلكتروني.

– ثبت برنامج مكافحة الفيروسات بجهازك وحدثه دوليا.

– احذر من عروض التسوق غير الواقعية خصوصا التي تطالبك باتخاذ قرار سريع.