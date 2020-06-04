شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران ناس» تقدم خصم 50 % للأطباء والممارسين الصحيين والعسكريين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة طيران ناس، تقديم 50 % خصم لكافة الأطباء والممارسين الصحيين على جميع الرحلات حتى نهاية 2020.
ويطبق الخصم على الرحلات الداخلية والدولية، ويشمل العاملين السعودييين وغير السعوديين، كما أنه متاح على الدرجة السياحية ودرجة البريميوم.
ويجب إبراز بطاقة العمل سارية الصلاحية عند مكاتب تسجيل الوصول – بوابات صعود الركاب.
كما أوضحت الشركة أنها توفر خصماً خاصاً للعسكريين بنسبة 50% للرحلات الداخلية و الدولية.
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