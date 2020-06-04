شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران ناس» تقدم خصم 50 % للأطباء والممارسين الصحيين والعسكريين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران ناس، تقديم 50 % خصم لكافة الأطباء والممارسين الصحيين على جميع الرحلات حتى نهاية 2020.

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ويطبق الخصم على الرحلات الداخلية والدولية، ويشمل العاملين السعودييين وغير السعوديين، كما أنه متاح على الدرجة السياحية ودرجة البريميوم.

ويجب إبراز بطاقة العمل سارية الصلاحية عند مكاتب تسجيل الوصول – بوابات صعود الركاب.

كما أوضحت الشركة أنها توفر خصماً خاصاً للعسكريين بنسبة 50% للرحلات الداخلية و الدولية.