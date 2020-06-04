شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع عاصفة ممطرة قوية تجتاح جازان.. تجنبوا الأودية ومجاري السيول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أهاب خبير الطقس والأرصاد حسن كراني، بالمواطنين والمقيمين في منطقة جازان، ضرورة توخي الحذر بسبب العاصفة الممطرة التي تشهدها المنطقة حاليا. وقال كراني: “بعون الله عاصفة ممطرة قوية جدا تحتضن جازان وسواحلها.. أدت لهطول أمطار غزيرة جدا بصحبة زخات عنيفة من البرد وسيول جارية.. الرجاء من الجميع أخذ الحيطة والحذر.. وتجنب الأودية ومجاري السيول”. وأضاف خبير الطقس حسن كراني “أنه من المتوقع استمرار شدة الحالة خلال الساعتين القادمتين..والعلم لله”. Advertisements

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