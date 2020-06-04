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شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح جديد من «حساب المواطن» بشأن شروط استحقاق الدعم للأفراد المستقلين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتوجب على الفرد المستقل إثبات استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020 وسيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة في حال كان مؤهل ومستحق.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “هل الفرد المستقل سيحصل على الدعم خلال دفعة شهر يونيو الجاري”.
ورد البرنامج بقوله إنه “يتوجب على الفرد المستقل إثبات استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020 وسيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة في حال كان مؤهل ومستحق وفي حال لم يتم إرفاق المستند ستتأثر أهليته وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخراً بذلك خلال عملية التحقق من البيانات للدورة 32 لشهر يوليو”.
يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن أنه لم يتبق سوى 6 أيام فقط على إيداع الدفعة الـ31 من برنامج حساب المواطن استحقاق شهر يونيو.
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