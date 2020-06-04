«الجوازات»: شرطان لتأجيل رسوم إصدار إقامات العاملين في القطاع الخاص

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية السماح بتأجيل رسوم إصدار هوية مقيم تشمل العاملين في القطاع الخاص من المهن التجارية والصناعية. واشترطت الهيئة وجود تأمين طبي ورخصة عمل سارية، للتمكن من اتمام الإجراء عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل. جاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه : “إصدار الإقامة للموظفين الأجانب المفترض تكون خلال الثلاث الأشهر الأولى من تاريخ التوظيف، لكن الآن مع الأزمة هل مسموح تأجيل إصدار الإقامة لما بعد الثلاث أشهر بدون نزول غرامة؟”.

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