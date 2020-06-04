دولة عربية تعلن عدم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا

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وأشارت الوزارة في بيانها "عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة".
وسجلت تونس، حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة إصابة وحيدة قادمة من الخارج، أمس الأول الثلاثاء، وفق ما جاء في بيانها أمس الأربعاء.
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