دولة عربية تعلن عدم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا

© Sputnik . Mariam Gdira

وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليومي الخميس، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وأشارت الوزارة في بيانها "عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة".

وسجلت تونس، حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة إصابة وحيدة قادمة من الخارج، أمس الأول الثلاثاء، وفق ما جاء في بيانها أمس الأربعاء.