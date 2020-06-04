السعودية... وفاة أول طبيب مقيم في مكة بكورونا

وكشف المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن المنطقة سجلت أول حالة وفاة لطبيب مقيم إثر إصابته بكورونا في أحد المستشفيات الحكومية، وفقا لصحيفة "عكاظ".

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وقال إن "الفقيد الطبيب المقيم الدكتور نعيم خالد شودري، باكستاني الجنسية، 47 عاما، أحد العاملين بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، الذي وافته المنية متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، كان من خيرة الكوادر الطبية المنتسبة لصحة مكة المكرمة".

وتابع "كما يعد الفقيد من أحد النماذج المشرفة التي وقفت بجسارة للتصدي للوباء؛ لينضم إلى ركب ممن نحسبهم عند الله من الشهداء الذين وقفوا في مواجهة الجائحة ضمن خطوط الدفاع الأولى".

وفي سياق متصل نعى زملاء الطبيب المتوفى، من منسوبي قسم الجراحة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، زميلهم قائلين: "فجعنا بنبأ وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز الطبيب الدكتور نعيم خالد شودري، الذي عرف بيننا بدماثة خلقه وطيب معاشرته، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نشاطر عائلة الدكتور نعيم شودري أخصائي الجراحة العامة مشاعر الحزن على وفاته".

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 93157 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 806 حالات تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة، كما كشفت عن تسجيل 32 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.