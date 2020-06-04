مصر… حقيقة إجراء اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة بديلا للامتحانات

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية.
ونشر المركز الإعلامي على صفحته الرسمية على الفيسبوك، اليوم الخميس، موضحا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، والتي نفت تلك الأنباء.
وأفادت الوزارة المصرية بأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، حيث من المقرر أن تبدأ في 21 يونيو/حزيران 2020 وتستمر حتى 21 يوليو/تموز، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.
سبق أن شددت وزارة التعليم المصرية على أن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، تشمل تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس.
وتم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة المصرية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة مسار الامتحانات.
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