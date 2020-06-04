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مصر.. الحكومة تكشف حقيقة توقف العمل بمحطة الضبعة النووية

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وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بمحطة الضبعة النووية، بسبب أزمة "كوفيد 19".

ونشر المركز الإعلامي في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر اليوم الخميس، ما يؤكد نفي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد من أنباء عن توقف العمل بمحطة الضبعة النووية.

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ونقل عن الوزارة المصرية استمرار العمل بمشروع محطة الضبعة النووية وفقا للجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع، للحفاظ على سلامة جميع العاملين والمتواجدين فيه.

© Sputnik /

محطة الضبعة النووية

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