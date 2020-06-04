أطباء تونسيون يهددون: إما تقليل عدد المرضى أو الاستقالة

ذكر موقع "راديو موزاييك" أن أطباء المستشفى المحلي بفوسانة من ولاية القصرين البالغ عددهم 8 هددوا بالاستقالة، مطالبين بتقليص عدد المرضى المسجلين للعلاج.
وشهد المستشفى حالة احتقان اليوم الخميس، بسبب توقف الخدمات داخله بعد تلويح الأطباء بالاستقالة من التخفيض في عدد المرضى الذي سيعالجونهم في ساعات العمل.
وعلمت "موزاييك" أن الإدارة الجهوية للصحة اقترحت على الأطباء العمل إلى حدود الساعة الواحدة زوالا كأقصى تقدير لحل الإشكال.
وعادت تونس، اليوم الخميس، إلى نسق حياتها الطبيعي بعد رفع القيود التى أقرتها السلطات على التنقل بين المحافظات تصديا لجائحة كورونا.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تم السماح بالتنقل بين المحافظات دون تراخيص، إلى جانب فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وقاعات الأفراح والمساجد ودور العبادة، واستئناف بعض الأنشطة الثقافية في إطار المرحة الثالثة والأخيرة من الحجر الصحي الموجه الذي أقرته السلطات منذ مايو/ أيار المنقضي.
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