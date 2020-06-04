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الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف الرحلات إلى أكثر من 40 وجهة

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© AFP 2020 / PATRICK BAZ

وحسب "رويترز"، أعلنت شركة الطيران أيضا في بيان عن استئناف لاحق للرحلات إلى مراكز أخرى بما في ذلك برلين ونيويورك.

وشرعت قطر، أمس الأربعاء، في تخفيف بعض القيود والإجراءات الخاصة بأزمة فيروس تمهيدا للتعايش مع الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء أمس الأربعاء، بأن الخطوة الجديدة جاءت مع تزايد حالات الشفاء من الفيروس في قطر بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية، ووصول إجمالي المتعافين إلى أكثر من 37 ألف حالة حتى اليوم الأربعاء، ونتيجة لالتزام أفراد المجتمع بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

 

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