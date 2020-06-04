الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف الرحلات إلى أكثر من 40 وجهة

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وحسب "رويترز"، أعلنت شركة الطيران أيضا في بيان عن استئناف لاحق للرحلات إلى مراكز أخرى بما في ذلك برلين ونيويورك.

وشرعت قطر، أمس الأربعاء، في تخفيف بعض القيود والإجراءات الخاصة بأزمة فيروس كورونا تمهيدا للتعايش مع الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء أمس الأربعاء، بأن الخطوة الجديدة جاءت مع تزايد حالات الشفاء من الفيروس في قطر بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية، ووصول إجمالي المتعافين إلى أكثر من 37 ألف حالة حتى اليوم الأربعاء، ونتيجة لالتزام أفراد المجتمع بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.