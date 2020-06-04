وقالت الوزارة في بيان لها، إن عينات فيروس كورونا المستجد تتم في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر خلال يومين إلى أربعة أيام، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
يشار إلى أن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وجه نصائح للمواطنين، أول أمس الثلاثاء، من تخفيف انتقال وانتشار وباء كورونا المستجد في المملكة.
وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا".
وشدد الوزير السعودي، "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكّره بالالتزام".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 93157 حالة.
وقالت الوزارة إنه "تم تسجيل 806 حالات تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة، كما كشفت عن تسجيل 32 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء من الصحة السعودية بشأن "المعلومات المغلوطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.