الجيش الجزائري يدمر 9 مخابئ لـ"جماعات إرهابية" في جبل بوزقزة

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، 9 مخابئ للجماعات الإرهابية، في عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة ببودواو، في بومرداس".

THOMAS KIENZLE

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا قالت فيه "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش 4 تجار مخدرات بالجلفة، وحجزت المفرزة، مركبتين سياحيتين و5 كيلوغرامات من الكيف المعالج".

وكانت مفرزة أخرى قد أوقفت تاجر مخدرات بحوزته 3,5 كيلوغرام من نفس المادة في تيبازة، ومبلغ مالي يُقدر بـ723 مليون سنتيم.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، شخصين، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام، وحجزت المفارز، 9 مولدات كهربائية و11 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن، تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

فيما أوقف حراس الحدود، تاجر مخدرات، وحجزوا 10060 قرص مهلوس بالوادي، بحسب البيان.