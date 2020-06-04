طريقة سهلة للحصول على فيتامين "د" دون تناول الأدوية

إلا أن الاتجاه إلى شراء أدوية تقوية المناعة خلقت ضغطا قويا على الصيدليات، ما أدى إلى نقصان بعضها.

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن هذه الفيتامينات يمكن أن تتواجد في العديد من الأغذية الطبيعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "extra news": "لو أكلت أكلة متوازنة ممكن أقدر أخد المناعة الطبيعية منها".

وتابع عوف: "يمكن الحصول على فيتامين D عن طريق أشعة الشمس، مشيرا إلى أن أفضل وقت للاستمتاع بأشعة الشمس للحصول على الفيتامين بعد الفجر وقبل الغروب.

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وأضاف: "كذلك البيض والألبان تحتوي على هذا الفيتامين"

ولفت عوف إلى أن الإكثار من تناول الفيتامينات يضر جسم الإنسان، وقال إن "كل واحد فينا له جرعات مختلفة من أي دواء مهما كان، ويجب تناول أي دواء وفق الإرشادات الطبية".

وتابع، أنّ الدولة وضعت خطة استباقية منذ أزمة فيروس كورونا، بينها توفير المستلزمات والأدوية، خاصة المتعلقة بالفيروس مثل الهيدروكسي كلوركين.

وشدد عوف على أنه لا يوجد أزمة في الأدوية الفاعلة المتعلقة بكورونا، كما أنّ أدوية المناعة متوفرة في وزارة الصحة، ولكن هناك تكالب من المواطنين على شراء فيتامين سي والزنك من الصيدليات لزيادة المناعة، ما أدى إلى حدوث بعض النقص.