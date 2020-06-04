وزير التعليم المصري يرد على أخبار أثارت جدلا واسعا في البلاد

© AP Photo / Hassan Ammar

وقال الوزير في تصريحات خاصة لموقع "بوابة الأهرام"، إن ما أثير حول دراسة مقترح عمل بحث للمواد غير المضافة لمجموع الثانوية العامة للتخفيف على كاهل الطلاب، "ليس صحيحا".

وأضاف أنه بشأن ما أثير حول قرب قرار وزاري بتحويل طلاب المدارس الخاصة الذين لم يدفعوا المصروفات لمدارس حكومية، أكد الوزير أن هذا الخبر "غير صحيح".

وتابع الوزير أنه حول ما تردد بشأن اتجاه الوزارة لعقد دور ثالث لطلاب الثانوية العامة مراعاة لظروفهم في ظل ظروف جائحة كورونا، أكد الوزير أن هذا أيضا خبر "غير صحيح".

واليوم أيضا أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية.

Advertisements

ونشر المركز الإعلامي على صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، موضحا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة "أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، حيث من المقرر أن تبدأ في 21 يونيو/حزيران 2020 وتستمر حتى 21 يوليو/تموز، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية".