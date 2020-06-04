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ولفت خير الله إلى أن التعاطي الوحيد المعقول أمام الحكومة اللبنانية هو "ما أشرت إليه بالعودة لمبدأ تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وليس أمامه سوى ذلك لأن هذه الحكومة تحديدا تعتبر حكومة الفريق المهدد بالعقوبات".
وكانت صحيفة الشرق الأوسط، أفادت بأن مجلس الوزراء اللبناني بصدد عقد اجتماع، اليوم الخميس، لبحث "قانون قيصر" الأمريكي الذي يفرض عقوبات على سوريا، ومناقشة تأثيره على لبنان.
وقال وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، قبيل جلسة لمجلس الوزراء، إنه "لا يجب أن يكون هناك تأثير لـ(قانون قيصر) على الحكومة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس اللبناني السابق: الحكومة الحالية هي المستهدفة بعقوبات "قيصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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