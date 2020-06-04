مستشار الرئيس اللبناني السابق: الحكومة الحالية هي المستهدفة بعقوبات "قيصر"

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وأشار خير الله في تصريحات لراديو سبوتنيك، إلى أن التأثير الذي سيطال لبنان جراء هذا القانون تأثير خطير لأن العقوبات "ستطال وقتها شخصيات مقربة من حزب الله والنظام السوري، ومنها شخصيات نيابية ووزارية ممثلة للشعب ومن ثم ستطال العقوبات الشعب نفسه".

ولفت خير الله إلى أن التعاطي الوحيد المعقول أمام الحكومة اللبنانية هو "ما أشرت إليه بالعودة لمبدأ تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وليس أمامه سوى ذلك لأن هذه الحكومة تحديدا تعتبر حكومة الفريق المهدد بالعقوبات".

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، أفادت بأن مجلس الوزراء اللبناني بصدد عقد اجتماع، اليوم الخميس، لبحث "قانون قيصر" الأمريكي الذي يفرض عقوبات على سوريا، ومناقشة تأثيره على لبنان.

وقال وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، قبيل جلسة لمجلس الوزراء، إنه "لا يجب أن يكون هناك تأثير لـ(قانون قيصر) على الحكومة اللبنانية".