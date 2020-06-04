السراج: نشكر تركيا ونتطلع لدعمها في إعاده الإعمار

أنقرة/ الخليج 365 رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية بمؤتمر صحفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة:

- سنواصل الكفاح في ليبيا حتى نقضي على العدو تماما

- لن نعطيهم (مليشيا حفتر) فرصة للتفاوض بعد هذه المرحلة

أعرب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، الخميس، عن شكره لتركيا لدفاعها عن الشرعية في ليبيا، معربا عن تطلعه لدعمها في إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعاصمة أنقرة.

وقال السراج: "نشكر تركيا لوقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها والدفاع عن الشرعية فيها".

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وأعرب عن تطلع حكومته إلى "عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا".

كما تعهد السراج بمواصلة الكفاح حتى القضاء على العدو المتمثل في مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وقال: "سنواصل الكفاح في ليبيا حتى نقضي على العدو تماما"، مشددا على أن حكومته "لن تعطيهم (ميليشيا حفتر) فرصة للتفاوض بعد هذه المرحلة".

وفي وقت سابق الخميس، أجرى السراج محادثات مع أردوغان في أنقرة التي وصلها مساء الأربعاء في زيارة قصيرة إلى تركيا، في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.