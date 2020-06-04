الجيش الليبي: لن نسمح بجعل محيط طرابلس وكرا لفلول حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

قال الجيش الليبي، الخميس، إنه لن يسمح بجعل المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس، وكرا لفلول مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الهاربة.

جاء ذلك في إيجاز صحفي للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، وتابعته الخليج 365.

وأضاف قنونو، أن "الجيش أصدر تعليمات لقواته لمطاردة الفلول الهاربة، حتى يلقوا أسلحتهم ويسلموا أنفسهم، ولن نسمح بجعل المناطق المحيطة بطرابلس وكرا لتجمعهم وإعادة الهجوم".

وأكد أن قواتهم "تمكنت صباح الخميس، من السيطرة على كامل الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى، بعد القضاء على بؤر التمرد".

وأشار قنونو، أن قوات الجيش بسطت الأربعاء، سيطرتها على مطار طرابلس الدولي، وتواصل مطاردة الفلول الهاربة التي تحاول تعطيل تقدم الجيش بزراعة الألغام.

ولفت إلى أن قواتهم سيطرت خلال الأسبوع الجاري، على كافة المواقع العسكرية جنوب طرابلس، ابتداء من مدرسة المدفعية إلى معسكر الصواريخ، ومدرسة المدرعات، وإدارات الهندسة العسكرية، والبحث الجنائي، والجوازات، إضافة إلى كلية ضباط الشرطة.

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كما أحكمت القوات الليبية سيطرتها على معسكري اليرموك، وحمزة، ومقر اللواء الثاني مشاة، وكلية القيادة والأركان، وإدارة التدريب، ومعسكر النقلية، ومقر الشرطة العسكرية بطرابلس، بحسب قنونو.

وذكر المتحدث العسكري، أن "سلاح الجو نفذ طلعات قتالية استهدف فيها الفلول الهاربة على طول الخط الممتد من الأصابعة لترهونة وبني وليد (جنوب طرابلس)، ونفذ 10 طلعات قتالية أمام القوات المتقدمة تجاه مطار طرابلس".

ودعا قنونو، المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات غرفة العمليات وعدم الدخول إلى المناطق الملغمة قبل تطهيرها من قبل فرق الهندسة العسكرية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي استكمال تحرير طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وكانت مليشيا حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات الحكومية من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأت الخميس محاصرة مدينة ترهونة، على بعد 90 كم جنوب شرق طرابلس.

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