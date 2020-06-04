كورونا.. 32 وفاة بالسعودية و3 بالإمارات وواحدة في لبنان

مراسلون / الخليج 365

أعلنت السعودية، الخميس، تسجيل 32 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت الإمارات 3 حالات، ولبنان واحدة فقط.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، في بيان، بتسجيل 32 وفاة، وألف و975 إصابة بالفيروس.

وأشارت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 93 ألفا و157، بينها 611 وفاة، و68 ألفا و965 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة، بحسب بيان، 3 وفيات و659 إصابة.

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وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 37 ألفا و18، بينها 273 وفاة، و19 ألفا و572 حالة تعاف.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة في بيان، حالة وفاة، و50 إصابة.

وقالت إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و306، بينها 28 وفاة، و731 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و607 آلاف، توفي منهم نحو 388 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و193 ألفا، بحسب "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.